На сентябрьских выборах в Госдуму будет работать видеонаблюдение

Эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Лилия Шакирзянова рассказала, какой порядок наблюдения введут предстоящих сентябрьских выборах в Госдуму. Об этом сообщают ИА «Татар-информ».

По ее словам, на протяжении всех трех дней голосования будет осуществляться видеонаблюдение. Это, по мнению Шакирзяновой, позволит избежать фейковых сообщений. Видеотрансляция с избирательных участков будет вестись в каждом регионе страны.

«Там, где количество избирателей менее одной тысячи, будут поставлены видеорегистраторы. Если это не видеотрансляция, то обязательно видеорегистратор. Будет зафиксировано на видео, как осуществляется процедура выдачи бюллетеней, подсчета голосов, а также перемещение бюллетеней в сейф-пакеты и их хранение. И в ночное время все будет регистрироваться на видео», — объяснила эксперт.

Следить за всем процессом голосования будут волонтеры в специально созданных центрах. Сейчас видеорегистрация несет обязательный характер, подчеркнула Лилия Шакирзянова

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут 17, 18 и 19 сентября.