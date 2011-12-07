Рустам Минниханов встретится с участниками молодежного форума «Сэлэт»

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Алексеевский район и встретится с участниками Международного молодежного образовательного форума «Сэлэт». Традиционно мероприятие проходит на территории Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

По словам Галимовой, Президент начал посещать форум с 2012 года, и это уже стало традицией.

«За 27 лет деятельности сообщества „Сэлэт“ через систему научно-образовательных, творческих и социально-рекреационных проектов прошли уже около 195 тысяч детей и молодежи как из Республики Татарстан, так и из других субъектов Российской Федерации и зарубежья», — добавила она.

Кроме того, руководитель пресс-службы уточнила, что в этом году 127 учащихся уже приняли участие в учебно-оздоровительных и интеллектуально-творческих проектах «Сэлэт». Участниками форума являются талантливые ребята — учащиеся общеобразовательных школ, вузов и вузов, победители и участники республиканских предметных олимпиад, творческих конкурсов, смотров и фестивалей, спортивных соревнований.

«Представители талантливой молодежи съедутся из 40 регионов России, шести стран ближнего и дальнего зарубежья. Всего пройдет шесть смен», — отметила Галимова.

Также она подчеркнула, что в этом году в форуме примет участие около 15 тыс. человек, но из-за пандемии только 6 тыс. участников смогут посетить музей-заповедник. Для остальных 9 тыс. «Сэлэт» пройдет онлайн, в том числе и как спецпроекты.

Кроме того, весь персонал будет вынужден пройти тесты на коронавирус, а на площадках будут особенно тщательно следить за обработкой поверхностей и средствами индивидуальной защиты.

Помимо встречи с участниками форума, президент РТ также планирует посетить презентацию, посвященную дальнейшему развитию Билярского музея-заповедника.