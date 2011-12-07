В Нижнекамске появилась сотовая вышка, стилизованная под сосну

В Нижнекамске появилась замаскированная под сосну вышка сотовой связи, которая вызвала немало обсуждений среди горожан, сообщает ресурс «НТР 24».

Большинство людей уже прозвали оригинальный объект «5G вышкой», но при этом местным жителям такое решение пришлось по душе.

«Нам очень понравилось. Это очень оригинально. Мы первые в городе. У „табеевцев“ всегда что-то новое», — поделилась мнением жительница Нижнекамска Вера Фаизова.

Однако многие горожане были обеспокоены тем, что вышка находится возле домов. Специалисты успокоили нижнекамцев, заявив, что работы выполнены в соответствии с нормами.

«На мартовских встречах с населением мы тоже поднимали этот вопрос. Мол, в микрорайоне много молодежи, нужна нормальная связь. Нас услышали и установили 4G-вышку», — рассказала председатель микрорайонов № 47, и 49 Людмила Федотова.

Скоро в городе ожидается установка ещё одной такой сотовой вышкой.