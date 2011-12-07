В Татарстане из-за угрозы лесных пожаров продлен режим штормового предупреждения

В Татарстане с 17 по 21 июля продлен режим штормового предупреждения. Связано это с вероятностью возникновения на территории республики лесных пожаров, сообщил Гидрометцентр РТ.

Из сообщения следует, что местами в республике ожидается 4-й класс пожароопасности, а на востоке будет введёт режим чрезвычайный опасности лесных пожаров (5-й класс).

Ранее «Казанские ведомости» писали, что по словам профессора КФУ Юрия Переведенцева, в скором времени возможно похолодание в республике.