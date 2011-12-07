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В 17 школах Нижнекамска введут «пятидневку»

Не ходить на уроки по субботам разрешили только пока учащимся «начальных классов».

Начальник управления образования Нижнекамского района Рамиль Гиниятуллин рассказал, в каких школах города с 1 сентября введут пятидневную учебную неделю.

Известно, что пока проект рассчитан на учеников младших классов. Не ходить на уроки по субботам разрешили учащимся школ № 2, 8, 10, 11, 15, 19, 27, 29, 31, 33, 36, лицеев № 14 и 37, а также гимназий № 2, 22, 25 и 32.

«При положительных результатах, с 1 сентября 2022 года к данному формату присоединятся и остальные школы города», — сказал Гиниятуллин.

КВ
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