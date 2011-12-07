В школах и учреждениях допобразования Татарстана открыли почти 1000 шахматных зон

В Татарстане в 896 школах и учреждениях допобразования открыли 970 шахматных зон, рассказала на пресс-конференции заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

«Это важный проект по созданию шахматных зон в школах республики, поскольку шахматы творчески развивают детей», — заявила она.

Ларионова отметила, что это партийный проект «Единой России». Основная его миссия — постараться удержать талантливых детей в Татарстане, а также показать им, что республика может дать все возможности для их дальнейшего развития.

Она добавила, что на сегодня уже созданы лаборатории родительского собрания.