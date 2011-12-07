Вместо бабьего лета - арктическое вторжение

Нынче даже в народном календаре произошел серьезный прокол. Как раз в утверждаемый по календарю день начала истинного бабьего лета — 14 сентября — вместо возврата летнего тепла осень приготовила арктическое вторжение.

А ведь накануне территория Татарстана находилась в теплом секторе северного циклона, было солнечно, столбик термометра поднялся до отметки 20 гр. тепла. Но уже к понедельнику к нам буквально ворвался холодный атмосферный фронт, который отметился дождями различной интенсивности и порывистым ветром. Причем влияние тыловой части ненастного циклона продолжается до среды включительно. Ночная температура воздуха понизилась до 4 — 7 гр., днем было по-осеннему прохладно — не выше 10 — 15 гр.

К сегодняшнему дню с ростом атмосферного давления началось влияние гребня антициклона, существенных осадков не прогнозируется. Прошедшей ночью при прояснениях температура воздуха понизилась до 2 — 4 гр. тепла, в низких местах отмечены слабые заморозки на почве, а днем воздух прогреется только до 12 — 17 гр. Улучшение погоды произойдет всего на один день. По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в пятницу и субботу, 18 — 19 сентября, республика вновь окажется под влиянием атмосферных фронтов очередного северо-западного циклона с холодной аномалией. Ожидаются дожди и сильный ветер, снова будут колебания температуры. И если в пятницу, 18 сентября, дневная температура кратковременно повысится до 15 — 20 гр., то уже в субботу, 19 сентября, сильно похолодает. Дневная температура понизится до октябрьских значений — будет не выше 8 — 13 гр. тепла.

Так что в прогнозах пока бабье лето на ближайшее время не просматривается. Получается, что могут оправдаться народные приметы на Семена Летопроводца, собранные воедино в народном месяцеслове. Вот как приметы описываются.

14 сентября — день Семена Летопроводца, начало бабьего лета. Если на Семена Летопроводца стоит теплая погода, то и зима будет теплой. Южный ветер тоже предвещает теплую зиму. Если день сухой, то и осень будет сухая. Если грязный и сырой, то и вся осень будет такая же. Гуси улетели на Семена — жди раннюю зиму.

С Семена Летопроводца у баб начинался праздник. Все яровые до этого дня необходимо было убрать. Считали, если не убрали, то урожай погибнет, зерна на землю из колосьев выпадают. На Семена Летопроводца — последний срок посева ржи, позднее хлеб сеять грех. Говорили, что до обеда на Семена пахать можно, а после обеда нет. С этого дня начинали мять и сушить лен, копать картошку. На Семена отворяли ворота и выпускали в поля скот, чтобы животные сами искали пропитание, пока травы зеленые.

В старые времена на Семена Летопроводца заканчивали все договора и сделки. А еще принято было сажать на коня мальчиков, которым исполнилось 3 года: считалось, что ребенок таким образом выходил из младенчества. С Семена начинались свадебные недели. Верили, что новоселье в этот день приносит счастье и веселье.

Раз уж мудрый Семен Летопроводец в этом году в сентябре оставил нас без бабьего лета, будем надеяться, что свадьбы и новоселья в этот день станут по-настоящему удачными.

Но не стоит расстраиваться и по поводу отсутствия привычного периода осеннего тепла. Бывают годы, когда сроки бабьего лета сдвигаются и оно неожиданно радует нас солнечными погожими днями аж в октябре.