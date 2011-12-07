Роспотребнадзор РТ: Татарстан не планирует вводить новые ограничения

В Татарстане не планируют вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня у нас все те ограничительные меры, которые действуют, в принципе, достаточны, и мы пока не планируем что-либо [дополнительно] вводить. На сегодня мы пока усилили режим масочный, такой более все-таки жесткий, и доводим до населения, что подобное необходимо. Усилили контроль за мероприятиями в организованных коллективах: это рабочие места, офисы, детские организованные коллективы, закрытые организованные коллективы социальные», — отметила спикер.

В ведомстве считают, что на сегодняшний день принятых мер достаточно, а введение более жестких мер не прогнозируется.