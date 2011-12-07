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Строительство М12 и южного обхода может создать вокруг Казани дорожное кольцо

Обходная дорога вокруг Казани поможет быстрее доставлять грузы в логистические центры у казанского аэропорта.

Строительство трассы М12 и южной обходной дороги в перспективе поможет создать дорожное кольцо вокруг Казани, сообщил замглавы минтранса РТ Артем Чукин.

«Южный обход забирает в себя 24 км нашей, возможно, будущей кольцевой дороги. Это огромный плюс. И для жителей тоже. Потому что попадать в Казань и другие города будет легче, проще, быстрее, безопаснее. Если посмотреть, так в свое время проходили дороги мимо Москвы, а потом они закольцевались», — отметил спикер.

Напомним, строительство обходной дороги вокруг столицы РТ положительно скажется на времени доставки грузов в логистические центры у казанского аэропорта. 

КВ
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