Строительство М12 и южного обхода может создать вокруг Казани дорожное кольцо

Строительство трассы М12 и южной обходной дороги в перспективе поможет создать дорожное кольцо вокруг Казани, сообщил замглавы минтранса РТ Артем Чукин.

«Южный обход забирает в себя 24 км нашей, возможно, будущей кольцевой дороги. Это огромный плюс. И для жителей тоже. Потому что попадать в Казань и другие города будет легче, проще, быстрее, безопаснее. Если посмотреть, так в свое время проходили дороги мимо Москвы, а потом они закольцевались», — отметил спикер.

Напомним, строительство обходной дороги вокруг столицы РТ положительно скажется на времени доставки грузов в логистические центры у казанского аэропорта.