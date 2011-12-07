Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане сначала года произошло 13 ДТП с участием электросамокатов

Один человек погиб, 13 – получили травмы.

В Татарстане с начала года произошло 13 ДТП с участием электросамокатов, рассказал главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов.

«Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса могут развивать скорость до 80 км/час, что становится серьезным источником опасности как для самих водителей, так и для пешеходов. В этом году в Татарстане наблюдается рост количества происшествий с участием электросамокатов в три раза», — заметил спикер.

Так, один из случаев произошел в Казани 20 августа. Водитель электросамоката сбил на «зебре» 60-летнюю женщину и скрылся.

В результате ДТП пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и различные ушибы. 

КВ
Лента новостей