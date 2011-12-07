В Татарстане сначала года произошло 13 ДТП с участием электросамокатов

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В Татарстане с начала года произошло 13 ДТП с участием электросамокатов, рассказал главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов.
«Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса могут развивать скорость до 80 км/час, что становится серьезным источником опасности как для самих водителей, так и для пешеходов. В этом году в Татарстане наблюдается рост количества происшествий с участием электросамокатов в три раза», — заметил спикер.
Так, один из случаев произошел в Казани 20 августа. Водитель электросамоката сбил на «зебре» 60-летнюю женщину и скрылся.
В результате ДТП пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и различные ушибы.