В Татарстане сначала года произошло 13 ДТП с участием электросамокатов

В Татарстане с начала года произошло 13 ДТП с участием электросамокатов, рассказал главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов.

«Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса могут развивать скорость до 80 км/час, что становится серьезным источником опасности как для самих водителей, так и для пешеходов. В этом году в Татарстане наблюдается рост количества происшествий с участием электросамокатов в три раза», — заметил спикер.

Так, один из случаев произошел в Казани 20 августа. Водитель электросамоката сбил на «зебре» 60-летнюю женщину и скрылся.

В результате ДТП пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и различные ушибы.