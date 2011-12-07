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Айрат Хайруллин: Сервис «Мои субсидии» сократит сроки получения выплат в шесть раз

Приложение «Мои субсидии» стало доступно для татарстанцев.

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» мобильный сервис по получению поддержки в виде субсидий «Мои субсидии» стал доступен для всех татарстанцев, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Сообщается, что в первую очередь сервис будет полезен тем, кто ведёт свой бизнес. На данный момент доступно до семи мер поддержки, включая субсидии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, Министерства экономики РТ, а также для сотрудников IТ-парка.

По словам министра цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллина, сервис сократит сроки предоставления субсидий в шесть раз, то есть выплату можно получить всего за месяц.

Для того, чтобы начать работу через сервис, необходимо зарегистрироваться через учетную запись ЕСИА. Пользователю не нужно будет самостоятельно разбираться в приложении, так как в начале использования его встретит чат-бот, который покажет главные возможности сервиса.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что всего в рамках национального проекта «Цифровая экономика» планируется открыть 25 суперсервисов.

КВ
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