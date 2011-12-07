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Главный терапевт Минздрава Татарстана расскажет, как пережить жару без вреда для здоровья

Очередной прямой эфир состоится в аккаунтах Оперативного штаба РТ.

Прямой эфир на тему «Как пережить жару: советы терапевта» состоится 8 мая в 11:00 в аккаунтах Оперативного штаба РТ по противодействию распространению COVID-19 и Министерства здравоохранения РТ. Модератором встречи выступит Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

О том, какие симптомы присущи тепловому и солнечному удару, что необходимо иметь в квартире при аномальной жаре и как погода влияет на распространение COVID-19 расскажет Главный терапевт Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Ильдаровна Абдулганиева.

Трансляцию можно посмотреть по ссылкам ниже:

https://instagram.com/stopcovid19.tatarstan

https://instagram.com/minzdravrt

Напомним, что также сейчас проводится цикл прямых эфиров, посвящённый проблемам социального характера. Список предстоящих эфиров можно посмотреть здесь.

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