Марина Патяшина возглавила рейтинг медиаэффективных руководителей Татарстана

В рейтинге топ-5 медиаэффективных руководителей министерств и ведомств РТ, составленном Агентством «ПромРейтинг», первое место заняла руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Как отмечают в агентстве, ведомству, возглавляемой Мариной Патяшиной, во время наиболее острой стадии пандемии в России удалось выстроить работу так, что «республика реально стала неким островком благополучия». Патяшина представлена в СМИ в основном с положительной стороны, вокруг неё мало негативных сюжетов.

Второе место в рейтинге занял прокурор Татарстана Илдус Нафиков, третье досталось мэру Казани Ильсуру Метшину, четвёртое за начальником Главного управления МЧС России по РТ Рафисом Хабибуллиным. Пятое место занял глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов.