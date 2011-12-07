Средний размер ипотечного кредита в РТ за год увеличился на 27 процентов

В Татарстане вырос средний размер ипотечного кредита до 2,7 млн рублей. Рост составил 27 процентов, сообщает пресс-служба «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ).

Годом ранее сумма одного ипотечного кредита в республике составляла 2,09 млн рублей.

В России отмечается более существенный рост — до 2,9 млн рублей. Также вырос и средний срок займа — с 16 до 18 лет.

По данным Отделения Банка России по РТ, в 2021 году ипотечный кредитный портфель в республике вырос на 8,9% — до 295,1 млрд рублей на 1 мая текущего года.