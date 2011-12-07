В Казани проведут противомалярийную обработку в 160 водоёмах

Специалисты Дезинфекционной станции Казани в этом году обработали 44 водоёма общей площадью в 117,11 га, сообщила мэрия Казани.

Отмечается, что стадия обработки уже пройдена на таких водохранилищах Казани, как: правобережье и левобережье Казанки, озере Кабан, озера в Залесном, на Лебяжьем и в жилых комплексах Ново-Савиновского района.

В этом году предстоит обработать 160 водоемов общей площадью 457,41 га, но только после того, как озёра будут проанализированы на наличие созревания личинок малярийных комаров.