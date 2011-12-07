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Минниханов попросил оперштаб Татарстана обеспечить бесперебойную поставку вакцины

В республике есть необходимый недельный запас препаратов от коронавируса.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Минздраву РТ и руководству республиканского оперштаба обеспечить бесперебойную поставку вакцины от COVID-19.

По его словам, на сегодняшний день показатель распространения коронавирусной инфекции в республике составляет 0,2%. «Ограничительные меры, массовая вакцинация позволяют нам сдерживать эту ситуацию», — сказал Минниханов на утреннем совещании в Кабмине.

Президент РТ также отметил, что в республике есть необходимый недельный запас препаратов от коронавируса. За последние сутки сделали прививку 13,4 тыс. татарстанцев, а за все время – свыше 722,6 тыс. человек. 

КВ
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