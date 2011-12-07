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Лучше всего ЕГЭ в Татарстане сдали выпускники четырех муниципалитетов

Чаще всего учащиеся вели готовились к предметам в сфере медицины, экономики и информационных технологий.

Глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин рассказал, в каких муниципалитетах Татарстана было подготовлено самое большое количество выпускников, набравших на ЕГЭ по сто баллов.

По его словам, наибольшее количество стобалльников подготовили школы Казани — 125 человек, в Набережных Челнах — 34, Альметьевском районе — 13, в Нижнекамском районе — 10.

«Сто баллов по одному [предмету] набрали 214 выпускников. Двести баллов по двум предметам получили 11 выпускников текущего года, — сказал Хадиуллин. Более того, все двухсотбалльники набрали и по третьему предмету, необходимому для поступления, высокие баллы — более 80 и 90».

Министр добавил, что чаще всего учащиеся вели готовились к предметам в сфере медицины, экономики и информационных технологий. 

КВ
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