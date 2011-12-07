На безопасность школ и детсадов в Татарстане направят 5,4 млрд рублей

Для безопасности образовательных учреждений в Татарстане направят 5,4 млрд рублей. Об этом передает ИА «Татар-информ».

По словам главы Минобрнауки РТ Ильсура Хадиуллина, сейчас в республике разрабатывается программа по обеспечению безопасности образовательных организаций. Соответствующие расчёты уже направлены в Минпросвещение РФ.

Работа по ее созданию ведется на базе уже ранее внедренной системы отчетности «Барс.Web.Своды». Программа позволит проводить мониторинг текущей ситуации.

Также обеспечить безопасность школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, по мнению Хадиуллина, необходимо силами Росгвардии или частных охранных организаций, которые будут профинансированы федеральным бюджетом.