Музей татарстанской журналистики: выход на новый этап

На теплую встречу были приглашены ветераны газет, радио, телевидения, самые первые выпускники факультета журналистики КГУ и сегодняшние первокурсники - будущие акулы пера. Гостей встречала вдохновитель и организатор мероприятия, директор Музея истории татарстанской журналистики Ралия Фатхутдинова.В фойе была открыта экспозиция, посвященная памяти художника-карикатуриста Вячеслава Бибишева, скончавшегося в июне этого года. 20 лет Вячеслав Леонардович работал в редакции «Казанских ведомостей». Работы мастера - это тоже история наших дней, история татарстанской журналистики. Все гости получили в подарок книгу с карикатурами художника.- Вячеслав планировал новые проекты, новые выставки. Мечтал создать в Казани Музей карикатуры. Но, к сожалению, не успел осуществить свои мечты. Новые экспозиции, Музей карикатуры будут лучшей памятью о гениальном художнике, замечательном человеке, - отметила главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова. - В этом году отмечается 100 лет со дня образования Союза журналистов Татарстана и Союза журналистов России. Наш музей рассказывает о работе корреспондентов газет, радио, телевидения в разные годы, о личностях, которые создавали традиции татарстанской журналистики. Работа по созданию экспозиции была проведена огромная. И благодаря журналистскому сообществу музей пополнился интересными экспонатами, - рассказала заместитель Председателя Государственного Совета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова. Кстати, сама Римма Атласовна передала музею раритетный письменный стол, который когда-то стоял в редакции «Комсомольца Татарии». Когда редакция переезжала из Дома печати на улице Баумана в издательство, всю мебель поменяли, старый стол долгие годы хранился в подвале. За этим столом работали известный фотограф Фарид Губаев, писатель Ахат Мушинский, многие признанные журналисты. Римма Ратникова вручила всем дарителям музея памятные дипломы за активное участие в подготовке проекта «Музей истории татарстанской журналистики. 2-й этап».