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В Татарстане для фермеров вводится новый грант «Агропрогресс» до 30 млн рублей

Сельхозпроизводители Татарстана со следующего года смогут претендовать на новый грант «Агропрогресс». Его сумма составляет до 30 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете министров РТ.

Для сельхозтоваропроизводителей, отвечающим критериям микро- или малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», действующим более 24 месяцев с даты регистрации на сельской территории) вводится грант «Агропрогресс» с суммой гранта до 30 млн руб. Агропрогресс — это грант сельхозтоваропроизводителям (например для обществ с ограниченной ответственностью) за исключением КФХ, ИП, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, для которых работают отдельные программы. Агропрогресс очень похож на грант по развитию семейных ферм, расходуется на те же цели: развитие базы по производству, хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, включающий приобретение, строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, комплектацию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом, приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), птицы и рыбопосадочного материала, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Глава Минсельхозпрода РТ отметил, что во многом выполнение задач по дальнейшему развитию отрасли зависит от работы малых форм, это свыше 450 тыс. личных, 4 тысячи фермерских хозяйств, за которыми половина валовой сельхозпродукции 2019 года — 125,7 млрд руб. из 250,9 млрд (КФХ — 25,4 млрд руб. (10%), ЛПХ — 100,3 млрд руб. (40%)).

«Не важно, в какой форме он работает, как личное подсобное хозяйство, фермер или самозанятый, республике дорог каждый человек, занятый производством», — отметил Марат Зяббаров.

КВ
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