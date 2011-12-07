В Татарстане для фермеров вводится новый грант «Агропрогресс» до 30 млн рублей

Для сельхозтоваропроизводителей, отвечающим критериям микро- или малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», действующим более 24 месяцев с даты регистрации на сельской территории) вводится грант «Агропрогресс» с суммой гранта до 30 млн руб. Агропрогресс — это грант сельхозтоваропроизводителям (например для обществ с ограниченной ответственностью) за исключением КФХ, ИП, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, для которых работают отдельные программы. Агропрогресс очень похож на грант по развитию семейных ферм, расходуется на те же цели: развитие базы по производству, хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, включающий приобретение, строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, комплектацию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом, приобретение сельскохозяйственных животных (кроме свиней), птицы и рыбопосадочного материала, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Глава Минсельхозпрода РТ отметил, что во многом выполнение задач по дальнейшему развитию отрасли зависит от работы малых форм, это свыше 450 тыс. личных, 4 тысячи фермерских хозяйств, за которыми половина валовой сельхозпродукции 2019 года — 125,7 млрд руб. из 250,9 млрд (КФХ — 25,4 млрд руб. (10%), ЛПХ — 100,3 млрд руб. (40%)).

«Не важно, в какой форме он работает, как личное подсобное хозяйство, фермер или самозанятый, республике дорог каждый человек, занятый производством», — отметил Марат Зяббаров.