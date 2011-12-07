Портал госуслуг стал еще удобнее

Об этом сообщил вчера на брифинге в Кабинете министров РТ министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, передает ИА «Татар-информ».«Самыми популярными услугами и сервисами на портале госуслуг Татарстана являются просмотр оценок ребенка, запись на прием к врачу, проверка и оплата штрафов ГИБДД и оплата счетов-фактур», - отметил Роман Шайхутдинов.Портал госуслуг РТ наиболее популярен у женщин - они составляют 62% от общего числа пользователей, а мужчины - 38%. «На портале женщины чаще всего записываются к врачу, вводят показания приборов учета и оплачивают услуги ЖКХ, а также просматривают начисления за услуги детского сада и оплачивают их. У мужчин топ наиболее востребованных сервисов выглядит так: штрафы - проверка и оплата, сервисы ЖКХ и только потом запись к врачу», - отметил он.Типичными пользователями портала госуслуг РТ являются женщины и мужчины в возрасте 22 - 45 лет, которые состоят в браке, имеют одного или нескольких детей - дошкольного и школьного возраста, проживают в собственной квартире и водят автомобиль.Сегодня на портале госуслуг Татарстана 248 разных электронных услуг и сервисов. Портал был создан в 2010 году, тогда была представлена 31 услуга. На электронном сервисе сегодня зарегистрировано более 2,2 млн «личных кабинетов» пользователей. В Татарстане проживают 3,8 млн человек, 2,4 млн из которых являются трудоспособными. Это значит, что портал востребован у 92% трудоспособного населения республики.В целом по итогам 9 месяцев в республике насчитывается 133,3 млн фактов использования того или иного сервиса и услуг.«Этот тренд связан с двумя тенденциями. Во-первых, это увеличение популярности ранее опубликованных услуг и введение новых услуг, а также доработка функционала», - отметил Роман Шайхутдинов.Министр назвал несколько новшеств. В частности, теперь ЖКХ-услуги оплачиваются без комиссии, а штрафы - с 50-процентной скидкой. Стал гораздо удобнее и ввод показаний счетчиков: теперь не нужно каждый раз вводить длинный лицевой счет с квитанции, его можно сохранить в «личном кабинете».