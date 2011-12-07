Музейные работники не только приняли участие в Республиканском научно-практическом семинаре, на котором обсуждались проблемы развития культурно-познавательного туризма и индустрии гостеприимства, но и побывали в роли обычных туристов. «В малые города за большой историей» - так емко и точно определена главная тема этого мероприятия. На семинаре отмечалось, что сейчас туристы в основном приезжают в Татарстан всего на два-три дня. Этого времени вполне достаточно, чтобы побывать в кремле, совершить обзорную экскурсию по Казани, съездить в Болгар и Свияжск. Но в нашей республике есть Елабуга, Чистополь, Арский район, Лаишево и много других замечательных мест, достойных внимания. Включение их в экскурсионные маршруты расширит представление гостей о Татарстане и, что немаловажно, станет убедительным поводом провести здесь не два-три дня, а больше.- Для привлечения туристов музеям необходимо идти в ногу со временем, разрабатывать новые экскурсионные программы, учиться современной подаче материала, повышать профессиональную квалификацию экскурсоводов. Важно развивать событийный туризм, чтобы гости приезжали к нам на фестивали, выставки, другие значимые события. К 100-летию ТАССР планируем создать комплексную туристическую программу и карту экскурсионных маршрутов по всей республике. Нам есть чему друг у друга поучиться, поделиться опытом работы с туроператорами, - подчеркнула в своем выступлении генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова.Представители туроператоров поделились своими проблемами. Оказалось, бывают случаи, когда до музеев невозможно дозвониться по телефонам, указанным на их сайтах. Иногда на заявки, отправленные по электронной почте, долго не отвечают или вообще оставляют их без ответа. Еще одна проблема, с которой нередко сталкиваются туроператоры: на сайте музея указана одна цена билетов, а счет выписывается на другую сумму, более высокую. Объяснения просты: цены повысились. Но если изменились цены, контакты сотрудников, режим работы музея, то об этом необходимо оперативно информировать на своих сайтах, чтобы не случалось досадных накладок и недоразумений. Туристический потенциал Татарстана невероятный. И необходимо объединять усилия музеев, турфирм в продвижении республики на туристическом рынке.Каждый район Татарстана интересен по-своему, и в каждом есть чем удивить туристов. Как рассказала директор Музея истории Тетюшского края Наталья Понедельникова, с развитием в Тетюшах туризма город изменил свое отношение к себе - он стал относиться к своей многовековой истории более уважительно. Участники семинара побывали в Тетюшском краеведческом музее. Это, между прочим, старейший музей в республике. Расположен он в бывшем особняке с надворными постройками, принадлежавшем купцу 1-й гильдии, потомственному почетному гражданину города Тетюши Петру Васильевичу Серебрякову. Здание построено в 1870 году и является памятником гражданской архитектуры конца XIX века. Совсем недавно, 1 сентября, в Тетюшах открылся Музей истории рыболовства. У его ворот на трех бочках - копия легендарной белуги, пойманной местными рыбаками в 1921 году. Вес той огромной рыбины составил 960 килограммов! Сфотографироваться у белуги уже стало доброй традицией у гостей города. В первом зале музея как будто попадаешь в реку. Наверху рыбачит парень и без удивления наблюдает за людьми, гуляющими по дну Волги. В музее можно познакомиться с историей великой реки, развитием рыболовства, увидеть всевозможные приспособления для ловли рыбы. Здесь есть несколько интерактивных площадок: посетители знакомятся с искусством плетения рыболовных сетей, заглядывают в «Дом рыбака» и «Мастерскую русалки». А еще всех непременно угощают горячим чаем и вкусными фирменными пирожками с рыбой. Дальше наш путь лежал в Долгую Поляну. Этот природный и историко-архитектурный заповедник с усадьбой помещиков Молоствовых - настоящая жемчужина Тетюшского района. Но эта история - сюжет для отдельного материала. КстатиПо данным пресс-службы Госкомитета РТ по туризму, за 9 месяцев 2018 года Татарстан посетили 3,8 миллиона туристов. Это на 7% больше, чем за тот же период прошлого года. Самый посещаемый туристами объект - Казанский кремль. В нем побывали почти 2,5 миллиона человек. Болгар принял 485 тысяч туристов, остров-град Свияжск - более 450 тысяч. На четвертом месте по посещаемости оказался Чистополь. В нынешнем году в этот город приехали более 52 тысяч туристов. Это на 12,2% больше, чем в прошлом году.