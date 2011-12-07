Ханифов: Строительство М12 позволит казанцам выезжать в из города в любом направлении

Строительство М12 позволит создать в Татарстане новые производства, а казанцам обеспечит возможность выезда из города во все направлениях, считает глава минтранса РТ Фарит Ханифов. Об этом он заявил в ходе встречи с жителями деревни Орел Лаишевского района РТ.

«Большие столичные города, имеющие значение государственного уровня, всегда окружают себя дорогами, а они обеспечивают производственные возможность центра. Ни Нижний Новгород, ни Чебоксары, ни Владимир такими достоинствами не обладают. Казань превращается в такой хаб, от которого можно двигаться в любую сторону: хочешь на север, юг, запад, восток. Это супер важно», — сказал спикер.

Напомним, через Татарстан пройдет 142 км трассы М12 «Москва — Казань». Автодорога будет состоять из четырех полос, 76 искусственных сооружений и пяти транспортных развязок. Максимально разрешенная скорость по трассе составит 120 км/ч.