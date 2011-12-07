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В Татарстане на 96,91% завершился капремонт многоквартирных домов

Работы по капремонту завершены в 466 домах.

В Татарстане капремонт в многоквартирных домах завершен на 96,91%. Об этом доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин во время субботнего совещания, сообщает пресс-служба президента РТ.

«По данным Государственной жилищной инспекции, работы завершены в 466 домах, из них приняты ГЖИ 342», — сказал Айзатуллин.

Что касается объектов образования, то работы по капремонту все еще ведутся только в шести детских садах.

В школа и коррекционных школах капремонт завершен. 

КВ
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