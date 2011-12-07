В Татарстане нужно разработать генпланы 396 муниципальных образований и поставить на учет 1200 населенных пунктов, сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

По данным ведомства, на сегодняшний день в ЕГРН включены сведения только 754 населенных пунктов из 3 119. Это 24%, заметил министр.

На кадастровый учет поставлены границы всех населенных пунктов, входящих в состав 195 муниципальных образований из 913. В работе находятся генпланы 322 поселений, выполнение которых обеспечит постановку на учет границ более 1 100 населенных пунктов.

Материалы работы по установки границ Татарстана: координаты узловых точек границ между Татарстаном, Удмуртской Республикой, Башкортостаном, Чувашской Республикой, Республикой Марий Эл, Оренбургской и Самарской областями направлены на согласование.

На завершающей стадии находятся проекты границы с Марий Эл и Самарской областью. Подготовлены проекты границ с Башкортостаном, Ульяновской и Кировской областями — документы направлены специалистам из соседних субъектов на рассмотрение. На стадии второго раунда находится обмен границами с Удмуртией.