В Татарстане в отрасли сельского хозяйства ожидается более 130 млрд рублей денежной выручки

Ожидаемая рентабельность - на уровне 16% (рост 6% к прошлому году). Такие данные озвучил на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными образованиями Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Подробнее глава Минсельхоза РТ доложил об отрасли растениеводства. Он сообщил, что параллельно с уборочными работами проводились осенние мероприятия под урожай уже 2021 года.

Говоря о защите растений и их питании по листу, министр предложил использовать следующие стандарты: зерновые - минимум 3; по рапсу и сахарной свекле - 4; остальные культуры - не менее 2 обработок. По республике в сумме план обработки составляет около 6 млн. га, при сегодняшних 2 млн. га. Это позволит даже в неблагоприятные годы дополнительно собрать свыше 750 тыс. тонн только зерновых, а в благоприятные – до 1,5 млн. тонн.

Далее министр доложил об оснащенности хозяйств растворными узлами. За 2019-2020 годы смонтировано около 200 ед. растворных узлов разной оснащенности, от примитивных до высокотехнологичных, все они работали на урожай текущего года. В конце октября проведена проверка соответствия построенных комплексов к разработанному стандарту. Сегодня отвечающих требованиям – 37 ед., до конца ноября - еще 81 ед. будет доведена до предъявленных требований. Остальные 380 придется построить и привести в соответствие.

В качестве примера активных районов министр привел Атнинский район. Здесь одними из первых к посевной 2019 года смонтировали такие комплексы в 9 хозяйствах.

«Хорошие результаты в последние 2 года по земледелию имеет также Мензелинский район, - отметил глава Минсельхоза РТ. - У них аналогичный подход к формированию урожая».

При этом он напомнил, что в Альметьевском районе - ни одной единицы.

Министерство планирует применить в 2021 году по статье «приобретение минеральных удобрений» стимулирующий коэффициент 1,3 для хозяйств, имеющих растворные комплексы, заявил министр, то есть такие хозяйства получат на 30% больше средств на каждый гектар своих посевов.

Он также озвучил объемы субсидий, на которые могут рассчитывать районы, построив до весны данные комплексы.

Это позволит сэкономить на средствах защиты растений, повысить урожайность минимум на 20%, а также снизить химическую (пестицидную) нагрузку на пашню, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Мы 2021 год объявляем Годом масштабного обновления опрыскивателей, - сказал Марат Зяббаров. - Приоритет надо отдать самоходным, так как они более производительны и более безопасны для механизатора при работе с ядохимикатами. Прошу руководителей хозяйств и холдингов, определяя свои потребности, провести соответствующую работу с производителями опрыскивателей, так как весной их в необходимом количестве не будет».