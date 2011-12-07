Минэкологии РТ: Анализы свалки грязного снега в Альметьевске будут готовы в течение недели

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Минэкологии РТ взяли анализы со свалки грязного снега. Если результаты покажут наличие загрязняющих веществ, предприятию-виновнику будет грозит штраф до 300 тыс. рублей, сообщает «Альметьевск ТВ».
«В результате нашего объезда осуществлено обследование района СУ-5. Выявлено несанкционированное складирование снега», — сообщила Ляйсан Гисматуллина, старший специалист ЮВТУ минэкологии РТ.
Свалка обнаружена на берегу реки Нариманка. Общая площадь свалки составляет 75 кв. м.