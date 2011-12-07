Профессор КФУ: В Казани на Крещение будет солнечная морозная погода

В Казани на Крещение ожидается сухая, солнечная и морозная погода. Об этом сообщил профессор кафедры метеорологии и климатологии, экологии атмосферы института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.

«Татарстан будет находиться в тыловой части циклона, в то же время в передней части антициклона. Будет настоящая зимняя морозная погода. В целом температурный фон будет ниже климатической нормы порядка на 4 градуса», — уточнил профессор.

Так, температура воздуха днем составит -17 градусов, а ночью опустится до -25 градусов.

Прогнозируется сильный ветер, осадки не ожидаются.