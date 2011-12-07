Татарстан на ремонт школ искусств получит 250 млн рублей из федерального бюджета

В 2020 году РТ получит более 250 млн рублей на ремонт школ искусств из федерального бюджета. Такую информацию на брифинге в Доме Правительства РТ огласила министр культуры РТ Ирада Аюпова. Ранее на эти цели республика получила 150 млн рублей.

Также татарстанские школы искусств получили 63 фортепиано. Это удалось осуществить благодаря соглашению, заключенного между Минпромторгом РФ, Минкультом РФ и Татарстаном. В этом году оснащение школ искусство продолжится.