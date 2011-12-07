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В Казани начался цикл мероприятий, проходящих в рамках национального проекта «Культура»

На его реализацию в этом году в Татарстане направят 319 млн рублей.

В Казани начался цикл мероприятий, проходящих в рамках национального проекта «Культура».  На его реализацию в этом году в Татарстане направят 319 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.

Так, с 13 мая по 2 июня в театре оперы и балета им. Мусы Джалиля пройдет Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. В ходе него зрителям представят восемь спектаклей и два гала-концерта.

Также с 7 по 13 июня татарстанцев приглашают на Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз», который состоится в театре им. Галиаскара Камала. 

КВ
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