В Татарстане стартовал республиканский конкурс «Безопасное колесо»

В Казани стартовал XXVII республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

В конкурсе принимают участие 72 школьника. Это девчонки и мальчишки в возрасте от 9 до 11 лет, показавшие лучшие результаты во время городских и районных этапов состязаний. Теперь им предстоит продемонстрировать свои знания правил дорожного движения, а навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшим в личных и командных зачетах. Также ребят ждет испытание на велосипеде в автогородке, где созданы практически реальные дорожные условия. Итоги конкурса подведут уже завтра, 19 мая.