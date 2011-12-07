В Татарстане сократилось население впервые за 14 лет

В Татарстане впервые с 2007 года сократилось население. По итогам 2020 года число жителей республики сократилось на 8,8 тысяч человек до 3,89 млн, отмечает «Коммерсантъ».

Естественная убыль (без учета миграции) составила 13 тысяч человек. К примеру, в 2019 году убыль составила 180 человек, а до этого и вовсе фиксировался естественный прирост населения.

Отрицательная динамика коснулась даже Казани — число жителей по итогам «ковидного года» сократилось на 50 человек. В Набережных Челнах численность населения сократилась на 1,7 тысяч человек.

В Татарстане рост насления был зафиксирован только в пяти районах: Пестречинский (плюс 4,2 тыс. человек), Лаишевский (плюс 3,5 тыс. человек), Тукаевский (плюс 1,1 тыс. человек), Высокогорский (плюс 1,1 тыс. человек) и Верхнеуслонский (плюс 133 человека) районы. Здесь численность населения увеличилась преимущественно за счет миграции.