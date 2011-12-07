Госкомитет РТ начал проверку по факту загрязнения реки Шошмы

В Балтасинском районе Татарстана началась проверка по факту загрязнения реки Шошмы. Река является объектом природного наследия регионального значения, сообщила пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Отмечено, что сотрудники Минэкологии взяли пробы воды в реке. Дальнейший анализ показал, что в воде превышены нормы нитритов, сульфатов и фосфатов.

ООО «Арча», признанные виновными в загрязнении реки, сейчас грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей, сообщает ИА «Татар-информ».