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Госкомитет РТ начал проверку по факту загрязнения реки Шошмы

В воде обнаружено превышение предельно допустимых норм нитритов, сульфатов и фосфатов.

В Балтасинском районе Татарстана началась проверка по факту загрязнения реки Шошмы. Река является объектом природного наследия регионального значения, сообщила пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Отмечено, что сотрудники Минэкологии взяли пробы воды в реке. Дальнейший анализ показал, что в воде превышены нормы нитритов, сульфатов и фосфатов.

ООО «Арча», признанные виновными в загрязнении реки, сейчас грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей, сообщает ИА «Татар-информ».

КВ
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