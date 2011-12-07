Острый вопрос с аграриями: в Татарстане запустили проект «Кайтам»

Более 200 студентов выпускных курсов аграрных вузов и ссузов со всей России примут участие в образовательной программе «Кайтам». Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Цель проекта «Кайтам» — привлечение и знакомство будущих специалистов с детальностью сельхозпредприятий, с последующим трудоустройством.

«Для нас важно, чтобы каждый молодой человек, вне зависимости от места проживания, получил равные возможности для самореализации. „Кайтам“ — уникальный и важный для республики проект, в его рамках мы объединяем не только сельскую молодежь Татарстана, но и всей России», — сказал Садыков.

На основе материалов проекта будет издан сборник методических материалов по адаптации молодых специалистов к деятельности на сельских территориях, который может быть использован любым предприятием, бизнес-организацией и учебным заведением сферы АПК.

Мероприятие пройдет с 12 по 16 сентября в Центре обучения и оздоровления «Звездный» в Лаишевском районе.