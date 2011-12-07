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Спрос на траурные цветы в Челнах увеличился в два раза

Такую тенденцию продавцы цветочных магазинов связали с пандемией коронавируса.

В Набережных Челнах увеличился спрос на гвоздики. Повышение цен началось еще с прошлого года, пишут «Челнинские известия».

По словам владелицы одного из цветочных магазинов автограда, ранее гвоздики заказывали только после новогодних праздников. Однако с лета 2020 года их приходится заказывать в два раза больше. Поэтому такую тенденцию продавцы связали с пандемией коронавируса. 

Еще одной причиной повышения спроса является жаркое лето текущего года. Не всегда удается дождаться новой поставки, после того, как раскупят предыдущую партию. 

КВ
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