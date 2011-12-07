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Среди привитых от COVID-19 россиян будут разыграны призы по 100 тыс. рублей

Программа по поощрению граждан будет действовать с 1 сентября до 1 декабря.

Прошедшие вакцинацию татарстанцы могут стать обладателями 100 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Программа по поощрению граждан начнет действовать с 1 сентября и завершится 1 декабря.

«Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей. Итоги лотереи будут утверждаться специальной тиражной комиссией, состав которой определят позднее», — отмечает пресс-служба Кабмина.

Участниками акции могут стать россияне старше 18 лет, имеющие полную учетную запись на портале Госуслуг. В течение трех месяцев с выигрыша победителям также необходимо указать номер своей банковской карты МИР.

КВ
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