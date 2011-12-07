В Нижнекамске построят банный комплекс с элементами аквапарка за 600 млн рублей

В Нижнекамске продолжается строительство банного комплекса с элементами аквапарка. Об этом первый замначальника исполкома города Радмир Беляев сообщил в своих социальных сетях.

По его словам, на данный момент на площадке работает более 80 человек, также на стройке задействовано около 10 единиц техники. С ходом работ ознакомился мэр города Айдар Метшин.

«Айдар Раисович отметил, что это важный социальный проект для города. Он станет местом отдыха и оздоровления не только жителей Нижнекамска, но и Закамья, мечтаем, что и для всей республики», - написал он на своей странице в Instagram.

В комплекс «Нижнекамские термы», общая площадь которого составит 20 тыс. кв. метров, войдут сауны, бани 30 видов и термальный бассейн под открытым небом. В нем посетили смогут получать омолаживающие, лечебные и профилактические процедуры.

«Нижнекамские термы – будут четвертыми в России!», - с гордостью сказал он. Помимо Нижнекамска, оздоровительные комплексы есть в Москве, Воткинске и Ижевске.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит около 600 млн. рублей. Всего будет создано 120 рабочих мест.