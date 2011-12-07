В Татарстане объявили штормовое предупреждение: ожидается 39-градусная жара

В Татарстане с 18 по 23 августа ожидается аномально жаркая погода. Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, в период с 18 по 23 августа на территории Татарстана и Казани установится аномально жаркая погода. Температура воздуха прогреется до 37-39 градусов.

Завтра, 19 августа, ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 32-37 градусов. Ночью будет немного прохладнее — от 12 до 17 градусов.

В пятницу, 20 августа, сохранится переменная облачность. Днем воздух прогреется до 38 градусов.