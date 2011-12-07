В Татарстане почти втрое увеличилось число продавцов, перешедших на маркетплейсы

За первое полугодие 2021 года количество продавцов, перешедших на маркетплейсы, увеличилось втрое. Денежный оборот татарстанских предпринимателей достиг 14,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей.

«По сравнению с результатами прошлого года наметился отрыв Татарстана в развитии электронной торговли», — цитирует уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева пресс-служба.

Отмечается, что программа развития интернет-торговли на 2022–2026 года поспособствует усилению притока новых предпринимателей.

Сейчас развитие отрасли eCom в Татарстане опережает средние темпы роста в ПФО и России. За первые полгода доля отправленных товаров из Татарстана составляет четверть (24,5%) от всех отправлений в ПФО.