Многодетные семьи из поселков Подсолнухи и Рябинка борются против отсрочки строительства дороги в Челны

Многодетные семьи из поселков Подсолнухи и Рябинка борются против отсрочки строительства дороги в Набережные Челны. Сейчас дорога закрыта для движения.

Сначала местные жители хотели своими руками выбросить закрывающие проезд бордюры, но решили пойти законным путем. Если раньше они писали жалобы на чиновников, которые не могут отремонтировать дорогу коллективно, то сейчас жители стали писать индивидуальные жалобы. Одно из писем попало на стол Председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Сейчас против чиновников возбуждено уголовное дело по факту халатности.

Сейчас между населением и властью идет противостояние в судах, но уже не за строительство дороги, а за ввод ее в эксплуатацию.

«Исполком района подал в суд очередной иск с просьбой перенести срок окончания строительства дороги на осень 2022-го года. Если суд этот иск удовлетворит, то это будет уже вторая отсрочка. Мы будем бороться против второй отсрочки», — сообщил активист Роман Бобков.