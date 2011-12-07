В Татарстане стартует форум избирателей «Мой голос» о голосовании на выборах

В Татарстане стартует форум избирателей «Мой голос», темой его стало голосование на выборах депутатов в Госудуму. В качестве участников заявлены все стороны, которые заинтересованы в проведении выборов на демократическом уровне. Мероприятие начнется в 12:00.

В форуме примут участие: первый заместитель председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ Александр Малькевич; председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева; уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, секретарь ЦИК Республики Казахстан Сабила Мустафина; и другие.

Модератором сессии выступит председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Форум будет транслироваться в официальном аккаунте ЦИК РТ в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=A4z4wmO8axo