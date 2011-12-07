Рустам Минниханов принял участие в заседании Ассоциации содействия цифровому развитию

- Когда мы говорим о цифровизации, главное - кадры. Можно создать технические и технологические условия, но без кадров воспользоваться ими будет невозможно, - заявил глава Татарстана.

Президент республики сделал акцент на необходимости разработки предприятиями стратегии цифровизации и призвал активнее использовать электронную коммерцию, но опираться на опыт не только мировых, но и местных IT-компаний.

Свой опыт в части цифровизации презентовал «Таттелеком». Генеральный директор компании Айрат Нурутдинов рассказал о трансформации компании. Например, происходит внедрение принципов бережливого производства, реинжиниринг процессов. При этом в «Таттелекоме» не стали расплетать весь клубок связей, а выделили лишь конкретные точки и выстроили работу вокруг них. Результатом стало формирование корпоративного аналитического центра, где эффективно задействованы 40 информационных систем, 127 баз данных и более пяти петабайт данных. В ежедневном режиме осуществляется анализ 139 млн записей.

Первый заместитель генерального директора Рустем Хисанов поделился наработками центра внутренней разработки - в компании осознанно ушли от аутсорсинга. Так, в центре создали систему автоматизации внутренних процессов и управления ресурсами «Поток». Она позволила, в частности, сократить время обработки заявок в четыре раза, а время подключения сократить на 50%. Также Рустаму Минниханову продемонстрировали принцип работы IP-домофонии. Компания предлагает продукт, благодаря которому становится возможным управлять домофоном с личного смартфона.

В ходе заседания Рустам Минниханов дал поручение обеспечить широкополостным доступом в интернет 200 тыс. домохозяйств республики, которые на данный момент не могут воспользоваться всем спектром цифровых сервисов из-за недостаточно развитой распределительной сети внутри населенных пунктов.

А председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов выступил с предложением по разработке образовательных программ, затрагивающих цифровую трансформацию. Кроме того, запланировано проведение обучающих вебинаров для чиновников и руководителей предприятий.