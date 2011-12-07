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Синоптики: В республике прогнозируется туман и сильный ветер

Порывы ветра достигнут 17 м/с.

В Татарстане 19 ноября ожидается туман и сильный ветер, прогнозируют синоптики Гидрометцентра РТ.

Ночью и утром на регион опустится туман. Также утром и днем следует ожидать порывы ветра до 17 м/с.

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