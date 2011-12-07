В Татарстане на сезонные полевые работы в 2020 году потратили 20 млрд рублей

В Татарстане на проведение сезонных полевых работ потратили 20 млрд рублей, 13,5 млрд рублей из которых — заемные средства, сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.

Всего в этом году в Татарстане засеяли 2,9 млн га площадей: 1,6 млн га — под зерновые и зернобобовые культуры, 323 тыс. га — под технические культуры, 6,5 тыс. га — под картофель и овощи, 874 тыс. га — под кормовые культуры.

Уборочные работы заверены в срок. На 1 млн тонн увеличен валовый сбор зерна, на 15% было увеличено количество внесение минеральных удобрений по сравнению с прошлым годом, отметил докладчик.

В этом году с полей республики собрали 5,5 млн тонн зерновых с учетом кукурузы при урожайности 35,8 ц/га, 2,175 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 441,7 ц/га, 108,9 тыс. тонн картофеля при урожайности 272,5 ц/га. Намолочено почти 200 тыс. тонн маслосемян, заготовлено 1,745 тыс. тонн кормов, в расчете на одну условную голову скота заготовлено 32 центнера кормовых единиц.

По урожай 2021 года на площади 528 тыс. га посеяны озимые и зерновые культуры. На 1,7 млн га почвы проведена основная обработка.