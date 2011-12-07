В Татарстане потратят 8,2 млрд рублей на ремонт дорог в этом году по нацпроекту

В Татарстане в 2020 году отремонтируют 254 км дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». На эти цели потратят 8,2 млрд рублей, сообщает ИА «Татар-информ».

В рамках нацпроекта проведут ремонт на 64 км дорог регионального значения, 106 км дорог Казанской агломерации, 77 км дорог Набережночелниской агломерации и 2 км дорог Нижнекамской агломерации.

Таким образом, 47% дорог регионального значения и 81% дорог в городских агломерациях будут соответствовать нормативным требованиям.