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Зимой в Казани ожидаются частые перепады температур

Казанцев ожидает неустойчивая зима.

Будущей зимой в столице РТ ожидаются частые перепады температур, сообщил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

Эксперт отмечает, что в последние годы неустойчивыми становятся как зимы, так и климат в целом. По словам Переведенцева, тенденция такова, что зимы в мире оказываются теплыми и неустойчивыми.

Если осень в этом году оказалась устойчивой, то в зимние месяцы, при условии воздействия на территорию Татарстана Атлантики и Средиземноморья, ожидаются частые перепады температур.

КВ
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