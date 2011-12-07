Кабмин РТ сформировал приоритетные инвестпроекты

В Татарстане определен список инвестиционных проектов, которые будут приоритетны на период 2020-2022 годы. В его состав вошли 103 проекта, которые будут развиваться по 15 различным направлениям.

Ключевым направлением среди проектов остается сельское хозяйство. В планах 2020 года построить животноводческие и молокопроизводящие комплексы, производство шампиньонов с мощностью 4133 тонны в год, а также рыбоводный комплекс «Биосфера-Фиш».

В области транспортной инфраструктуры намечено строительство автодорог: «Альметьевск — Бавлы», «Алексеевское — Альметьевск», «Бавлы (М-5) — Шалты», «Шали (М-7) — Наратлык» и «Шали (М-7) — Сорочьи Горы» в рамках строительства платной автомагистрали «Шали (М-7) — Бавлы (М-5)».

Кроме того, в Татарстане предполагается создание региональной системы канатных дорог. Возведение ее планируется с применением австрийско-итальянских технологий в Казани и Набережных Челнах, а также в Альметьевском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Нижнекамском, Спасском и Тетюшском районах.

В части транспортного производства и оборудования стали приоритетными проекты по развитию модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» и производства специальных защищенных автомобилей производителя «РЕМДИЗЕЛЬ».

Кроме этого, в документе выделены 22 проекта, в которых сказано о предоставлении господдержки в виде льгот по налогам в строительстве оптово-распределительных центров в Елабуге и Зеленодольске, модернизации Казанской ТЭЦ-3 и др.

Ответственность за исполнение соответствующего постановления возложена на министерство экономики по РТ.



