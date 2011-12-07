Минниханов обсудил с Исинбаевой вопрос организации спортивных молодёжных мероприятий в Казани

Сегодня в Доме Правительства РТ состоялась встреча Президента РТ Рустама Минниханова и председателя Ассоциации студенческих спортивных клубов России Елены Исинбаевой, сообщает пресс-служба Президента РТ.

На встрече поднимались вопросы реализации совместного образовательного проекта «Ассоциации студенческих спортивных клубов России» по стажировкам для студенческих спортивных менеджеров, а также по проведению в Казани молодежных мероприятий и др.

С 18 по 22 мая в Казани проходит Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК. Фест – 2021», который объединил более 2 тыс. студентов российских вузов и ссузов. Среди студенческих спортивных клубов впервые разыграют грант размером 10 млн рублей.