В исполкоме Челнов прокомментировали ситуацию с перекрытием парковки в ЖК «Вертикаль»

В исполкоме Набережных Челнов прокомментировали ситуацию с перекрытием парковки в ЖК «Вертикаль». Жители ЖК жаловались на то, что въезд во двор перекрыли бетонными блоками. Некоторые предполагали, что таким образом их стимулируют покупать места на платной парковке. Жильцы написали обращение на имя главы администрации Центрального района Искандара Галимова.

В исполкоме заявили, что временные неудобства связаны с благоустройством двора. Тут планируют построить две спортивные и одну детскую площадки. А пока перед въездом во двор организована временная стоянка.

«Территория закрыта для благоустройства, в скором времени там появится еще одна детская и две спортивных площадки», — говорится в сообщении.