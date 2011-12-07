В Татарстане ожидается гроза, град и сильный ветер

В Татарстане ожидаются грозы, град и сильный ветер до 27 м/с. Ухудшение погоды прогнозируется 20 мая, объявлено штормовое предупреждение.

Температура днём будет до 26-31 градусов выше нуля. Вместе с ожидаемой грозой и градом, возможно усиление ветра до 18-23 м/с, местами до 25-27 м/с. Ночью температура составит 15-20 градусов тепла, преимущественно без осадков, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

При ухудшении погодных условий ГУ МЧС России по РТ рекомендует жителям оставаться дома, проверить, плотно ли закрыты двери и окна. Находясь на улице на момент сильного ветра нужно держаться подальше от больших конструкций (рекламные щиты, вывески). Также не стоит парковать автомобили под крупными деревьями.